Nach einer Studie der internationalen Beratungsgesellschaft KPMG ist die Tschechische Republik in Mitteleuropa die Region, die am besten vorbereitet ist auf plötzliche und kommende Veränderungen. Unter den 136 Ländern, die in der Studie betrachtet wurden, liegen die Schweiz, Schweden und die Vereinigten Arabischen Emirate auf den führenden Plätzen, Tschechien ist auf dem 25. Rang platziert. Das geht aus dem Index der Änderungsbereitschaft hervor, den KPMG am Sonntag veröffentlicht hat. Der Index stuft die Fähigkeit der Länder ein, auf unerwartete Schocks und globale Trends zu reagieren, er enthüllt die politischen wie auch wirtschaftlichen Möglichkeiten und Risiken.

Die Tschechische Republik hat sich gegenüber der vorherigen Herausgabe des Index um drei Plätze verbessert. Zu den Stärken des Landes zählen das entwickelte Gesundheitswesen, die offene Wirtschaft und ein ausgewogenes Wirtschaftswachstum. Verbesserungsbedürftig ist die Sicherstellung von Lebensmitteln und Energie, die demografische Entwicklung und das nachhaltige Wirtschaften.