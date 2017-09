In Westböhmen beginnen Haydn-Festspiele

In Dolní Lukavice / Unterlukawitz in Westböhmen werden am Freitag die Haydn-Musikfestspiele eröffnet. In den Kirchen und Schlössern Westböhmens werden bis 24. September 13 Konzerte veranstaltet. Das Musikfestival erreicht mit einem Konzert in der St. Bartholomäus-Kirche in Pilsen seinen Höhepunkt. Es erklingt Haydns Oratorium „Die Schöpfung“, gespielt von der Philharmonie Pilsen.

Die Musikfestspiele erinnern daran, dass Joseph Haydns Musikerkarriere Ende der 1750er Jahre beim Graf Morzin in Dolní Lukavice begonnen hatte. Dort schrieb er seine erste Symphonie.