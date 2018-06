In Tschechien wird der Opfer des Kommunismus gedacht

In Tschechien wird an diesem Mittwoch der Opfer des Kommunismus gedacht. Erinnert wird und anderem an die tschechoslowakische Politikerin, Journalistin und Widerstandskämpferin Milada Horáková. Sie war am 27. Juni 1950 nach einem Schauprozess hingerichtet worden.

Die Gedenkveranstaltungen werden im Park vor dem Abgeordnetenhaus und im Gefängnis in Prag-Pankrác ausgetragen. Am Abend soll zudem ein Happening unter dem Titel „Lichte zum Andenken an Milada Horáková und alle Opfer des Kommunismus“ stattfinden. Dabei werden die Teilnehmer Kerzen auf der Kampa-Insel in Prag und an weiteren Orten Tschechiens anzünden.