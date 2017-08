In Tschechien verkaufter Kraftstoff hat beste Qualität seit 15 Jahren

Die Qualität der an tschechischen Tankstellen verkauften Kraftstoffe war im ersten Halbjahr dieses Jahres die beste in den zurückliegenden 15 Jahren. Das gab die Tschechische Handelsinspektion (ČOI) jüngst in einem Pressebericht bekannt. Gegenüber dem ersten Halbjahr des vergangenen Jahres hat sich die Qualität leicht verbessert, der Anteil der bemängelten Proben sank von 1,4 auf 1,3 Prozent. Allerdings wurde beim Benzin eine Verschlechterung registriert: hier stieg der Anteil der bemängelten Proben von 0,9 auf 1,6 Prozent.

Nach Angaben der Inspektion habe sie nach ihren Kontrollen von Januar bis Juni in 14 Fällen den Verkauf des bemängelten Kraftstoffs untersagt. In den vergangenen 15 Jahren habe sich die Qualität der angebotenen Kraftstoffe indes erheblich verbessert, resümierte ČOI.