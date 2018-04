In Tschechien gegossene Bronzestatue wird im Vatikan enthüllt

Eine Bronzestatue des heiligen Gregor von Narek, die in Horní Kalná bei Trutnov / Trautenau entstanden ist, wir am Donnerstag in den Gärten im Vatikan feierlich enthüllt. Die Plastik ist ein Werk des französischen Bildhauers armenischer Herkunft David Babajan. Gegossen wurde die Statue in der Kunstgießerei in Horní Kalná. Der Mitbesitzer der Gießerei Pavel Horák erklärte, es sei eine einzigartige Plastik. Sie sei zwei Meter groß, der Bildhauer habe sie mit Details gestaltet, als ob es sich um einen Schmuck handeln würde, sagte Horák. An der endgültigen Gestaltung der Plastik arbeitete David Babajan im Atelier der Gießerei.

Die Plastik ist ein Geschenk der Armenier für Papst Franziskus. Der Papst bestätigte beim Gedenken an den Völkermord an den Armeniern am 12. April 2015 die Erhebung von Gregor von Narek zum Kirchenlehrer der römisch-katholischen Kirche.