In allen Kindergärten, Grundschulen sowie Schulen der Sekundarstufe hat nach zwei Monaten Ferien an diesem Montag das neue Schuljahr begonnen. In den ersten Klassen gibt es rund 108.000 Schüler. Die Zahl der Erstklässler ist dem Bildungsministerium zufolge nach vielen Jahren ein wenig zurückgegangen.

Das Ministerium schätzt, dass rund 370.000 Kinder die Kindergärten und 923.000 Kinder die Grundschulen besuchen.