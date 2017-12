In Třešť beginnt Krippenschauen

In der Stadt Třešť / Triesch in der Böhmisch-Mährischen Höhe wurde der sogenannte „Betlehem-Weg“ eröffnet. In 14 Familien in der Stadt sind historische geschnitzte Weihnachtskrippen ausgestellt, die man bis 2. Februar besichtigen kann. Einer der Krippenbauer aus Třešť, Evžen Hamták, sagte, im vergangenen Jahr haben rund 2000 Menschen die Weihnachtskrippen in den Familien besichtigt.

Eine Dauerausstellung von Weihnachtskrippen gibt es in Třešť zudem im Schumpeter-Haus. Weihnachtskrippen aus Třešť werden auch im Heinrichsturm in Prag gezeigt.

In Třešť werden Krippen seit mehr als 200 Jahren gebaut. Heute ist ein Verein der Krippenfreunde in der Stadt tätig.