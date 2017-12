In punkto Terrorismusgefahr gilt in Tschechien weiter Warnstufe eins

In Tschechien gilt weiterhin die Warnstufe eins als Prävention vor einer terroristischen Gefährdung, auch über das Weihnachtsfest. Bisher habe man keine Informationen darüber, dass sich die Lage im Land verschlechtern könnte, sagte Innenminister Lubomír Metnar (parteilos) gegenüber der Nachrichtenagentur ČTK. Die Warnstufe eins gilt seit 21 Monaten, sie ist eine Reaktion auf die terroristischen Anschläge in Brüssel im März 2016.

Auch wenn eingeschätzt werde, dass sich die terroristische Gefahr für Tschechien seitdem nicht erhöht hat, eine Abkehr von den Vorsichtsmaßnahmen sei ebenso nicht möglich. Von daher werde die Polizei in der Advents- und Weihnachtszeit auch nicht von ihren Sicherheitsvorkehrungen abrücken, betonte Metnar. In Tschechien überwacht die Polizei seit den Anschlägen von Brüssel neuralgische Punkte intensiver. Das sind in erster Linie Plätze mit einer hohen Ansammlung von Menschen wie Flughäfen und Bahnhöfe. Dazu gehören aber genauso kulturelle Veranstaltungen sowie die Weihnachtsmärkte im Dezember.