Auf dem Verteidigungsministerium wurde das Heldentum der tschechoslowakischen Piloten geehrt, die an der Luftschlacht um England teilnahmen. Die Luftschlacht begann vor 77 Jahren. Auf der britischen Seite nahmen an der Luftschlacht um Großbritannien rund 3000 Piloten teil, von denen 500 gefallen sind und viele schwer verletzt wurden. An der Schlacht hätten Piloten aus vielen Ländern teilgenommen, darunter Franzosen, Neuseeländer, Polen und nicht zuletzt auch Tschechen, sagte der Historiker und Leiter der Sektion für Kriegsveteranen im Verteidigungsministerium, Eduard Stehlík.