In Prag wird an die Heydrich-Attentäter erinnert

Hunderte von Menschen haben am Montag vor der Kyrill-und-Method-Kirche in Prag das Andenken der Heydrich-Attentäter geehrt. Sie legten Kränze an dem Gedenkort nieder. Das Attentat auf den stellvertretenden Reichsprotektor Reinhard Heydrich sei eine der bedeutendsten Taten der Widerstandskämpfer in Europa gewesen, sagte der Vorsitzende der Sozialdemokraten Jan Hamáček.

Das Attentat auf Heydrich haben Jozef Gabčík und Jan Kubiš am 27. Mai 1942 durchgeführt. Heydrich starb an den Folgen der schweren Verletzungen am 4. Juni. Die beiden Attentäter versteckten sich mit fünf ihren Kollegen in der Krypta der Kyrill-und-Method-Kirche. Keiner von ihnen überlebte das Gefecht am 18. Juni 1942.