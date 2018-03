In Prag und Brünn demonstrieren Hunderte für Neuwahlen in der Slowakei

Auf dem Prager Wenzelsplatz haben am späten Freitagnachmittag hunderte Menschen für vorgezogene Neuwahlen in der Slowakei demonstriert. Die Demonstration war ursprünglich angekündigt als Protestaktion gegen die Regierung von Premier Robert Fico, doch diese ist am Donnerstag zurückgetreten. Im mährischen Brno / Brünn haben 500 Menschen ebenfalls für Neuwahlen in der Slowakei demonstriert.

Zu den Kundgebungen in Prag und Brünn kamen vor allem junge Leute. Sie wollten damit ihre Unterstützung für die Menschen im Nachbarland zum Ausdruck bringen. Sie hatten slowakische Fahnen bei sich und Transparente mit Aufschriften wie „Fico ist Mečiar, Babiš ist Fico“, „Die Wahrheit stirbt nie“ oder „Überlasst das Theater den Künstlern“.

In der Slowakei protestieren Tausende Menschen seit Tagen gegen Premier Fico und seine Regierung. Ausgelöst wurden die Proteste durch die Ermordung des slowakischen Journalisten Ján Kuciak und dessen Freundin. Die Menschen verlangen eine unabhängige Aufklärung des Falls, in den angeblich auch die italienische Mafia verstrickt sein soll.