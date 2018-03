In Prag ehrten Menschen das Andenken des Journalisten Kuciak

Im Prager Stadtzentrum haben mehrere Menschen am Freitagabend das Andenken des erschossenen slowakischen Journalisten Ján Kuciak und seiner Freundin Martina geehrt. Die stille Gedenkveranstaltung auf dem Prager Wenzelsplatz ersetzte die ursprünglich geplante Protestkundgebung.

Der Vorsitzende des Vereins „Pražská kaviareň“ Samuel Zubo erklärte, in den vergangenen Wochen habe der Zivilgesellschaft in der Slowakei das gelungen, was sie innerhalb von drei Legislaturperioden nicht erreicht habe. Er meinte damit den Rücktritt von Premier Robert Fico und von Innenminister Robert Kaliňák. Zubo erinnerte jedoch daran, dass viele Mitglieder des neuen Regierungskabinetts in Fälle verwickelt sind, über die der ermordete Journalist Kuciak geschrieben hat.