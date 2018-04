In Prag beginnt Jazz-Festival für junges Publikum

In Prag startet am Freitag das Jazz-Festival Mladí ladí jazz. Eröffnet wird des im Theater Archa von dem Submotion Orchestra, das nach fünf Jahren in Tschechien spielt. Hauptstar des Festivals ist der US-amerikanische Pianist, Orgelspieler, Sänger und Komponist Cory Henry. Am 19. April stellt er sein neues Projekt Cory Henry & The Funk Apostles vor.

Das Festival wendet sich vor allem an das junge Publikum. Es findet zum neunten Mal statt. Abgeschlossen wird es durch ein Open-Air-Konzert am 30. April. Am Rande des Festivals findet eine Ausstellung mit dem Titel „100 Jahre Republik aus der Sicht des Jazz“.