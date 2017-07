Im mährischen Olomouc / Olmütz hat am Samstag die Sommerschule slawischer Studien begonnen. Über 100 Ausländer aus 23 Ländern nehmen an den Sprach- und Literaturkursen teil. 20 Tschechisch-Lehrer, ein Russisch-Lehrer und ein Polnisch-Lehrer werden die Studenten unterrichten. Die Sprachkurse werden durch Vorträge über die tschechische Sprache, Literatur und Geschichte sowie einen Theaterworkshop ergänzt. Am stärksten sind unter den Teilnehmer Studenten aus Deutschland und Taiwan vertreten. Die Schule slawischer Studien wird an der Palacký-Universität in Olomouc zum 31. Mal veranstaltet.