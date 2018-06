In Krumau beginnt „Fest der fünfblättrigen Rose“

Im südböhmischen Český Krumlov / Krumau wird am Freitag das traditionsreiche „Fest der fünfblättrigen Rose“ eröffnet. In seinem Rahmen warten an diesem Wochenende etwa 200 Programmpunkte auf die Besucher der der Moldau-Stadt.

Auf zehn Bühnen werden Musik, Theater, Fechten, Tanz, Gaukler, Märkte und weitere Veranstaltungen angeboten. Ein Höhepunkt des Programms sind fünf Umzüge in historischen Kostümen. Damit wird an alle Adelsgeschlechter erinnert, die in Krumau in der Vergangenheit ansässig waren. Im vergangenen Jahr sind 27.000 Menschen zum Fest gekommen.