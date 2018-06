In Karlovy Vary beginnt das Internationale Filmfestival

In Karlovy Vary / Karlsbad beginnt am Freitagabend das 53. Internationale Filmfestival. Bei der Festivaleröffnung wird der US-amerikanische Schauspieler, Drehbuchautor, Regisseur und Produzent Tim Robbins den Kristallglobus für das Lebenswerk erhalten. Am ersten Festivaltag wird zudem an den vor kurzem verstorbenen Filmregisseur Miloš Forman erinnert. Gezeigt wird sein Film „Die Liebe einer Blondine“.

Während des Festivals werden 182 Filme vorgestellt. Unter den Festivalgästen sind der US-amerikanische Produzent und Regisseur Barry Levinson, der amerikanisch-britische Filmregisseur, Drehbuchautor und Schauspieler, Terry Gilliam oder der britische Schauspieler Robert Pattinson. Das Festival dauert bis 7. Juli.