In Brünn beginnt „Dreikönigssammlung“

In Brno / Brünn wurde am Dienstag die sogenannte „Dreikönigssammlung“ eröffnet. Die von der Caritas organisierte Spendensammlung findet bis 14. Januar statt. Am Donnerstag wird ein festlicher Umzug mit den heiligen drei Königen und Sternsingern durch Brünn ziehen.

In ganz Tschechien seien rund 60.000 Sternsinger unterwegs, teilte der Direktor der Diözesancaritas Brünn, Oldřich Haičman, mit. Es gehe darum, die Menschen zur Wohltätigkeit und Barmherzigkeit anzuregen, so Haičman.

Die Spendensammlung findet in Tschechien zum 18. Mal statt. In diesem Jahr sollen aus den Spenden unter anderem die Ausstattung der Asylhäuser für alleinstehende Mütter, die Hospize oder Mittagessen für Kinder aus sozial schwachen Familien finanziert werden.