Immunitätsausschuss beginnt, den Fall Babiš zu behandeln

Der Mandats- und Immunitätsausschuss des tschechischen Abgeordnetenhauses hat begonnen, den Fall von Ano-Parteichef Andrej Babiš und seinem ersten Stellvertreter Jaroslav Faltýnek zu behandeln. Die Polizei hat beantragt, die Immunität beider Abgeordneten aufzuheben. Gegen sie soll wegen möglichen Betrugs mit EU-Geldern im Fall des Luxus-Ressorts Storchennest ermittelt werden.

Die Ausschusssitzung wurde am Freitagvormittag wieder unterbrochen. Babiš und Faltýnek sollen erst am 30. August angehört werden. Das Abgeordnetenhaus will am 5. September entscheiden, ob beide Ano-Politiker ihre Immunität verlieren.