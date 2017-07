Im Zoo in Plzeň / Pilsen ist eine Turkmenische Halbesel-Stute zur Welt gekommen. Der Zoo in Pilsen ist zurzeit der einzige Zoo in Tschechien mit der Zucht Turkmenischer Halbesel. Verdienste m die wissenschaftliche Beschreibung dieser Tierart hat der tschechoslowakische Zoologe Vratislav Mazák. Die kleine Stute kam am 13. Juni zur Welt. Am Montag bekam sie den Namen Ema.