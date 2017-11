In der Heinrichskirche in der Prager Neustadt wird eine ungarische Pfarrei errichtet. Dies geht aus dem Programm des Prager Erzbischofs Dominik Duka hervor. Der Kardinal wird am 17. Dezember einen Gottesdienst im St. Heinrich zelebrieren.

In Prag gibt es bereits eine deutsche, eine polnische und eine slowakische Pfarrei. Zur ungarischen Nationalität bekannten sich 2011 bei der Volkszählung 8920 Bewohner.