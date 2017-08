Der Prager Zoo hat am Mittwoch ein neues System eingeführt, das den Interessenten ermöglicht, zur Rettung von vier stark bedrohten Tierarten beizutragen. Der Zoo richtete einige Zahlungsautomaten an verschiedenen Orten des Tierparks ein, wo die Besucher mit einer Summe von 50 (knapp zwei Euro) bis 499 Kronen ( 19 Euro) die bedrohten Tierarten unterstützen können Es handelt sich um Przewalski-Pferde, Flachlandgorillas, Gangesgaviale und Laotische Felsenratten. Allen diesen Tierarten sowie einigen weiteren hilft der Prager Zoo direkt in den Ländern deren Herkunft. Seit 2011 hat der Zoo 27 Przewalski-Pferde in die Mongolei gebracht.