Im Zoo in Plzeň / Pilsen ist eine Turkmenische Halbesel-Stute zur Welt gekommen. Der Zoo in Pilsen ist zurzeit der einzige Tierpark in Tschechien mit einer Zucht Turkmenischer Halbesel. Verdienste um die wissenschaftliche Beschreibung dieser Tierart hat sich der tschechoslowakische Zoologe Vratislav Mazák erworben. Die kleine Stute kam am 13. Juni zur Welt. Am Montag bekam sie den Namen Ema.