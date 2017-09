Im künftigen Holocaust-Denkmal wird Galerie eröffnet

Im Prager Bahnhof Bubny wird eine neue Galerie mit dem Namen „Gedächtnisschichten“ eröffnet. Sie wurde an diesem Donnerstag der Öffentlichkeit vorgestellt und nimmt am 3. Oktober offiziell ihre Tätigkeit auf. Im Bahnhof soll künftig ein Holocaust-Denkmal errichtet werden. Seine Ausstellung wird seit mehreren Jahren vorbereitet. Die Kosten auf die Errichtung des Denkmals erreichen nach Schätzungen 125 Millionen Kronen. Seine künftige Gestalt wird am 16. Oktober in der Galerie The Chemistry Gallery präsentiert.

Vom Bahnhof Bubny wurden während des Zweiten Weltkriegs 50.000 tschechoslowakische Juden in die Konzentrationslager deportiert. Der erste Transport mit 1000 Menschen fand am 16.Oktober 1941 statt.