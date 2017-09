Durch den Tropensturm Irma auf Florida und in der Karibik sind keine Tschechen zu Schaden gekommen. Dies meldete das Außenministerium in Prag unter Berufung auf örtliche Behörden am Dienstag. Zudem bekräftigte das Ressort seine Reisewarnung für die Region.

In der vergangenen Woche hat der Hurrikan Irma weite Teile der Karibik und der südlichen US-Bundesstaaten verwüstet. Dem Wirbelsturm sind dabei mindestens zehn Menschen zum Opfer gefallen.