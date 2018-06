Hunderte von Menschen ehrten das Andenken der Opfer des Kommunismus

Hunderte von Menschen haben am Mittwochabend auf der Prager Kampa-Insel das Andenken der tschechoslowakischen Politikerin und Widerstandskämpferin Milada Horáková geehrt, die vor 68 Jahren nach einem politischen Prozess hingerichtet wurde. Die Teilnehmer an der Gedenkveranstaltung erinnerten auch an weitere Opfer des kommunistischen Regimes. Sie kritisierten zudem das am Mittwoch ernannte Regierungskabinett der Ano-Partei und der Sozialdemokraten, das von den Kommunisten unterstützt wird.

Historiker Petr Blažek vom Institut für das Studium totalitärer Regime erinnerte auch daran, dass vor genau 70 Jahren die Sozialdemokratische Partei mit der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei zusammengeschlossen wurde. Er erklärte, dass sich die Sozialdemokraten vermutlich an ihre eigene Vergangenheit nicht erinnern.