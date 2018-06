Hunderte Menschen gedenken der Opfer des Massakers von Ležáky

Mehrere Hundert Menschen haben der Opfer des Massakers von Ležáky von 1942 gedacht. An der Gedenkveranstaltung nahmen auch Politiker teil. Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) hob in seiner Rede die Wichtigkeit der Nato und der EU für die Friedenserhaltung in Europa hervor. Die Vizevorsitzende des Senats Miluše Horská (parteilos) warnte vor der Einschränkung der Demokratie und der Freiheit. Sie sagte unter anderem, man dürfe zur Oligarchisierung der Politik nicht schweigen. Am Gedenkakt nahm auch Jarmila Doleželová teil. Sie ist eine der Schwestern, die als einzige das Massaker überlebt haben. Ihre Schwester Marie ist im Februar dieses Jahres im Alter von 76 Jahren gestorben.

Am 24. Juni 1942 wurden in einem Racheakt für das Attentat auf den stellvertretenden Reichsprotektor Reinhard Heydrich die 34 erwachsenen Bewohner von Ležáky erschossen und alle Häuser niedergebrannt. Die 13 Kinder wurden verschleppt, außer zwei Mädchen wurden sie später im polnischen Chmelno in den Gaskammern ermordet. Ležáky war der zweite Racheakt der Nationalsozialisten für den Tod Heydrichs nach dem Massaker in Lidice.