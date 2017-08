Der Humorist Pavel Kantorek ist im Alter von 75 Jahren gestorben. Er war einer der bekanntesten tschechischen Cartoon-Zeichner und lebte seit 1968 in Kanada, wohin er emigriert war. Seine Karikaturen wurden aber auch in Deutschland und der Schweiz veröffentlicht. Kantorek stammte aus Olomouc / Olmütz und war eigentlich Physiker. Zuletzt arbeitete er an der Universität in Toronto im Bereich Ingenieurswesen und angewandte Wissenschaft.