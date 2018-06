So viel Holz wie noch nie ist im vergangenen Jahr in Tschechien eingeschlagen worden. Insgesamt waren es 19,4 Millionen Kubikmeter, wie das Statistikamt am Mittwoch mitteilte. Rund 60 Prozent waren dabei ungeplante Einschläge, vor allem wegen Schäden durch den Borkenkäfer oder wegen Windbruchs.

Mehr als 90 Prozent des Einschlags entfiel auf Nadelhölzer, zum Großteil Fichten. Bei den Laubhölzern dominierte die Buche. Tschechien ist zu 34 Prozent bewaldet.