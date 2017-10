Hitzige Debatte bei Sozialdemokraten über Parteitag und neue Führung

Nach ihrer Schlappe bei den Parlamentswahlen brodelt es in den Reihen der Sozialdemokraten (ČSSD). Am vergangenen Wochenende mehrten sich unter ihnen die Stimmen, die die frühere Einberufung eines außerordentlichen Parteitags fordern als im April kommenden Jahres. Die Kritiker fordern zudem den unverzüglichen Rücktritt der Parteiführung.

Der amtierende Parteichef Milan Chovanec ließ verlauten, dass die Führung auf dem außerordentlichen Parteitag geschlossen zurücktreten werde. In ihrer gegenwärtigen Krise bräuchten die Sozialdemokraten an ihrer Spitze eine Persönlichkeit, die eine breite Unterstützung durch die Basis habe, sagte Chovanec. Seiner Meinung nach könnte der Parteitag auch schon im Februar stattfinden.

Chovanec äußerte zudem den Vorschlag, dass der neue Vorsitzende durch eine Direktwahl bestimmt werde, was die Parteistatuten zuließen. Und er könnte auch ein „Mann von außerhalb“, also kein Parteimitglied sein, äußerte der noch amtierende Innenminister. In diesem Zusammenhang wurde Gewerkschaftschef Josef Středula ins Spiel gebracht, der jedoch kein Interesse zeigte.

Die Möglichkeit der Direktwahl wird unter den Sozialdemokraten kontrovers diskutiert. Die Idee eines mitgliedslosen Parteichefs aber wird größtenteils abgelehnt. Unter den Sozialdemokraten gäbe es weiter genügend Leute, die unbescholten und fähig seien, das Vertrauen der überwiegenden Mehrheit der Parteibasis zu erlangen, sagte der Vorsitzende der ČSSD-Organisation in Ústí nad Labem / Aussig, Miroslav Andrt.