Historiker präsentieren Geschichte der Underground-Bewegung

Die Entstehung und die Geschichte der tschechischen Underground-Bewegung ist das Thema einer Konferenz, die am Dienstag in der Václav-Havel-Bibliothek in Prag stattfindet. Die Historiker konzentrieren sich auf die Wurzel des Undergrounds sowie darauf, wodurch er beeinflusst worden ist.

Einen Teil der Konferenz moderiert der Dissident und ehemalige Chefredakteur der Underground-Zeitschrift „Vokno“, František „Čuňas“ Stárek. Die Konferenz wird vom Institut für das Studium totalitärer Regime veranstaltet.