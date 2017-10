Herbststurm: zwei Tote, halbe Million Haushalte ohne Strom

Herbststurm „Herwart“ hat in Tschechien mindestens zwei Menschenleben gefordert. Im nordostböhmischen Jičín wurden ein Mann und in einem Wald bei der südböhmischen Gemeinde Stařeč eine Frau jeweils durch einen umstürzenden Baum erschlagen.

Im ganzen Land haben Windgeschwindigkeiten bis zu Orkanstärke zu teils chaotischen Zuständen geführt. Rund eine halbe Million Haushalte vor allem im böhmischen Landesteil sind wegen Schäden an Hochspannungsleitungen und Verteilerstellen ohne Strom. Der Energiekonzern ČEZ rief daher in acht Kreisen zwischen Karlovy Vary / Karlsbad und Vysočina / Böhmisch-Mährische Höhe den Notstand aus.

Vielerorts sind Straßen durch umgeknickte Bäume oder herabgestürzte Äste blockiert. Die Feuerwehr musste seit der Nacht deswegen landesweit zu 4500 Einsätzen ausrücken. Die Behörden warnen davor, im Wald spazieren zu gehen. Wegen des starken Windes wurden auch der Hradschin und der Zoo in Prag geschlossen. In der tschechischen Hauptstadt wurden Windgeschwindigkeiten von bis zu 118 km/h gemessen, in Ústí nad Labem / Aussig an der Elbe sogar bis 130 km/h. Auf der Schneekoppe lagen die Spitzen bei 180 km/h.