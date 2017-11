Herbststurm Herwart verursacht Schäden in Millionenhöhe

Das staatliche Forstwirtschaftsunternehmen in Tschechien, Lesy ČR, hat die von Sturmtief Herwart verursachten Schäden weiter nach oben korrigiert. Am Dienstag gab die Verwaltung an, dass der Sturm in den Wäldern am Sonntag 1,4 Millionen Kubikmeter Holz beschädigt habe. Die größten Schäden hätten der Kreis Karlovy Vary / Karlsbad und die Böhmisch-Mährische Höhe davongetragen, hieß es. Es bestehe weiterhin die Gefahr, dass Bäume umstürzen. Man sollte Wälder daher in diesen Tagen meiden, sagte die Sprecherin der Forstverwaltung.

Die finanzielle Höhe der Schäden konnte das Unternehmen noch nicht beziffern. Dafür informierten die Versicherungen, dass die Klienten ihnen bereits Zehntausende Schäden in einer Gesamthöhe von mehreren hundert Millionen Kronen (über 10 Millionen Euro) gemeldet haben. Die häufigsten Sturmschäden sind zerstörte Dächer an Häusern, Datschen und Hütten, aber auch kaputte Autos.