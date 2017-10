Herbststurm Herwart fordert vier Todesopfer in Tschechien

Die Zahl der Topdesopfer, die am Sonntag Herbststurm „Herwart“ in Tschechien gefordert hat, hat sich auf vier erhöht. Das vierte Opfer war ein 80-jähriger Pilzsammler, der wie die drei Getöteten vor ihm von einem umstürzenden Baum erschlagen wurde. Das Unglück ereignete sich am Sonntagnachmittag in einem Wald nahe Benešov / Beneschau in Mittelböhmen.

Wegen geknickter oder entwurzelter Bäume waren auch am Dienstagmorgen noch einige Zugstrecken außer Betrieb. Wie Herwart forderte zuletzt Orkan Kyrill im Jahr 2007 auch vier Opfer.