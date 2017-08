Der Dienstag ist der bisher heißeste Tag des Jahres in Tschechien gewesen. Im westböhmischen Staňkov / Stankau stieg das Quecksilber auf 37,3 Grad Celsius. Insgesamt wurden an 35 von 145 Wetterstationen mit mehr als 30 Jahren Betriebszeit neue Hitzerekorde aufgestellt. Die bisher höchste in Tschechien gemessene Temperatur waren 39,2 Grad im Jahr 1994. Auch für die nächsten Tagen sind hierzulande Werte von über 30 Grad angekündigt.