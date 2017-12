Heilige Messe wird in über 50 Prager Kirchen zelebriert

In über 50 Prager Kirchen wird am Heiligabend zu Mitternacht die heilige Messe zelebriert. In weiteren Kirchen können die Anhänger des Christentums den weihnachtlichen Gottesdienst bereits am Nachmittag besuchen. In einigen Kirchen wird die Messe mit dem Gesang von Weihnachtsliedern verknüpft, in anderen wird sie in fremden Sprachen gehalten. In einer ganzen Reihe von Kirchen wiederum wird die „Böhmische Weihnachtsmesse“ von Jakub Jan Ryba gespielt. Diese Komposition, liebevoll auch nur Rybovka genannt, ist ein typisches Symbol für das tschechische Weihnachtsfest.

Im monumentalen Veitsdom auf der Prager Burg wird die Christmette zu Mitternacht vom Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche in Tschechien, dem Prager Erzbischof Dominik Kardinal Duka, zelebriert. Vor dem Betreten des Burgareals werden die Teilnehmer der Messe in gleicher Weise kontrolliert wie zu jedem anderen Besuchstag.