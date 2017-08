Heftige Gewitter mit Graupelschlag in Südböhmen: Ein Zug entgleiste

Wegen heftiger Gewitter mit starken Regenfällen in und um České Budějovice / Budweis musste die Feuerwehr aus Südböhmen am Sonntag binnen kurzer Zeit mehr als 30 Mal ausrücken. In Nišovice südlich von Strakonice / Strakonitz entgleiste ein Zug, Menschen wurden dabei nicht verletzt. Die Ursache für die Entgleisung war ein Erdrutsch als Folge des aufgeweichten Bodens, sagte ein Sprecher der Schienennetzverwaltung (SŽDC). Auf der Strecke zwischen Volyně und Čkyně musste den ganzen Tag über Schienenersatzverkehr eingerichtet werden.

Der Starkregen war gepaart mit Graupelschlag, der Fahrzeuge zum Teil beschädigte. Ein kleinerer Hagelschlag überraschte auch die Besucher der Landwirtschaftsmesse Země Živitelka, sie fanden aber schnell in den Ausstellungspavillons Schutz.