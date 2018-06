Handballer Filip Jícha bestreitet allerletztes Match

Der ehemalige tschechische Welthandballer Filip Jícha hat sich am Samstagabend in seiner Heimatstadt Plzeň / Pilsen von seiner Karriere als Handballspieler verabschiedet. Über 5000 Zuschauer besuchten sein allerletztes Spiel im Pilsner Eisstadion. Dabei trafen seine ehemaligen Wegbegleiter von den Vereinen THW Kiel und FC Barcelona aufeinander. Jícha spielte für jedes der Teams eine Halbzeit. Barcelona siegte in der Begegnung mit 43:31, die beiden letzten symbolischen Tore schoßen Jíchas Kinder Vincent und Valerie. Jícha beendete verletzungsbedingt seine Karriere im Oktober 2017. kehrt im Sommer zu seinem langjährigen Verein THW Kiel zurück und wird dort Co-Trainer. Im März kündigte der 35-Jährige an, wohl schon 2019 Nachfolger des Kieler Chefcoachs Alfred Gislason zu werden. Jicha trug von 2007 bis 2015 das THW-Trikot und hatte in dieser Zeit großen Anteil an sieben Meistertiteln sowie zwei Erfolgen in der Champions League.