Handball: Tschechische Frauen erreichen WM-Viertelfinale

Die tschechischen Handballerinnen haben bei der WM in Deutschland für eine kleine Sensation gesorgt: Am Montag erreichten sie das Viertelfinale des Turniers. Die Tschechinnen besiegten die favorisierten Rumäninnen in letzter Sekunde mit 28:27. Den Siegtreffer erzielte Rechtsaußen Michaela Hrbková von Frisch Auf Göppingen.

Für die Handball-Frauen aus Tschechien ist der Einzug in die Runde der besten Acht das beste Ergebnis seit der Staatstrennung von 1993. Im Viertelfinale treffen die Schützlinge von Trainer Ivan Bašný am Mittwoch in Magdeburg auf Vize-Weltmeister Niederlande.