Bei der Handball-WM der Frauen in Deutschland ist Tschechien im Viertelfinale ausgeschieden. Die weiblichen Schützlinge von Trainer Jan Bašný unterlagen am Mittwoch in Magdeburg den favorisierten Niederländerinnen mit 26:30.

Die tschechischen Handballerinnen belegen abschließend den achten Platz bei der Weltmeisterschaft. Das ist ihr bestes Ergebnis seit dem Entstehen des eigenständigen Staates im Jahr 1993.