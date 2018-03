Die tschechischen Handball-Spielerinnen haben in der Qualifikation zur Europameisterschaft die erste Niederlage kassiert. Am Mittwoch unterlagen sie den favorisierten Däninnen vor eigenem Publikum in Plzeň / Pilsen mit 21:26. Das Rückspiel findet am Samstag in Aarhus statt.

In der Gruppe 5 liegt Tschechien mit drei Punkten weiter hinter Dänemark auf dem zweiten Platz. Für die EM 2019 in Frankreich qualifizieren sich die beiden besten Teams jeder Gruppe.