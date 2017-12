Handball: Tschechien siegt gegen Slowakei in EM-Vorbereitung

Die tschechischen Handballer haben in der Vorbereitung auf die EM einen Kantersieg gegen die Slowakei gelandet. Am Freitagabend gewannen sie vor eigenem Publikum in Frýdek-Místek mit 34:20. Einen Tag zuvor hatte es in der Slowakei nur zu einem 27:27-Unentschieden gereicht.

Vor der Europameisterschaft in Kroatien, die am 12. Januar beginnt, bestreiten die Tschechen noch zwei Testspiele gegen Österreich. Bei der EM treffen die Schützlinge des Trainerduos Jan Filip und Daniel Kubeš in der Vorrunde nacheinander auf Spanien, Dänemark und Ungarn.