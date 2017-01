Nachrichten Handball: Tschechien besiegt Österreich bei Drei-Nationen-Turnier

13-01-2017 10:19 | Till Janzer

Die tschechischen Handballer sind erfolgreich in das Drei-Nationen-Turnier nahe Wien gestartet. Am Donnerstag besiegten sie das österreichische Team mit 30:26. Tschechien musste dabei auf den Mannschaftskapitän, den früheren Bundesligastar Filip Jícha verzichten. Am Freitag steht noch die Begegnung gegen die Schweiz an.

Den täglichen Nachrichtenüberblick finden Sie ab ca. 20:00 Uhr hier.

Handball: Tschechien besiegt Österreich bei Drei-Nationen-Turnier 13-01-2017 10:19 | Till Janzer Die tschechischen Handballer sind erfolgreich in das Drei-Nationen-Turnier nahe Wien gestartet. Am Donnerstag besiegten sie das österreichische Team mit 30:26. Tschechien musste dabei auf den Mannschaftskapitän, den früheren Bundesligastar Filip Jícha verzichten. Am Freitag steht noch die Begegnung gegen die Schweiz an.

Wintersturm mit Orkanstärke führt zu Verkehrsbehinderungen 13-01-2017 09:52 | Till Janzer Ein Wintersturm mit Orkanstärke hat in West- und Nordwestböhmen zu zahlreichen Verkehrsbehinderungen geführt. Umgestürzte Bäume machten am Freitagmorgen einige Landstraßen zeitweise unpassierbar, zudem wurden Starkstromleitungen beschädigt. Für den Kreis Karlovy Vary / Karlsbad empfahl die Polizei, nur in absolut nötigen Fällen mit dem Auto zu fahren. Auf dem Klínovec / Keilberg im Erzgebirge erreichten die Windgeschwindigkeiten bis zu 119 Stundenkilometer. In Nordböhmen hat zudem erneut Schneefall eingesetzt. Deswegen wurde die Landstraße aus Tanvald / Tannwald über Harrachov / Harrachsdorf nach Polen für den Lastverkehr gesperrt.

Vor 60 Jahren: erster Expresszug Vindobona zwischen Berlin, Prag und Wien 13-01-2017 09:37 | Till Janzer Vor genau 60 Jahren, am 13. Januar 1957, hatte der legendäre Expresszug Vindobona seine Jungfernfahrt. Mit ihm wurde zwischen Berlin, Prag und Wien eine der damals schnellsten und komfortabelsten Schienenverbindungen durch den Ostblock geschaffen. Erstmals kamen keine Dampflokomotiven, sondern moderne E-Loks zum Einsatz. Die Fahrtzeit von Berlin nach Wien betrug zwölf ein Viertel Stunden. Heute sind es achteinhalb Stunden. Seit 2014 besteht keine Direktverbindung mehr, man muss in Prag umsteigen.

Wintersturm bringt Orkan und Schneechaos 12-01-2017 17:22 | Till Janzer Meteorologen warnen für Freitag vor starkem Sturm und Schneechaos im Westen und Norden Tschechiens. In den Höhenlagen der Berge sind sogar Windgeschwindigkeiten in Orkanstärke möglich. Dabei fallen bis zu 25 Zentimeter Neuschnee mit der Gefahr von starken Verwehungen. Bei Regen oder Schneeregen kann sich in den Niederungen zunächst teils auch Glatteis bilden. Die Warnung gilt besonders für West- und Nordwestböhmen sowie Nordmähren.

Iran bezahlt Altschulden – Weg für tschechischen Handel frei 12-01-2017 15:41 | Till Janzer Der Iran hat die letzten Altschulden gegenüber Tschechien beglichen. Damit ist für tschechische Firmen der Weg frei für einen Handel mit dem Land. Dies teilte die Exportversicherungsbank Egap mit. Demnach erstattete die iranische Zentralbank insgesamt 7,5 Millionen Euro an Forderungen, die Tschechien an die Bank Saderat hatte. Nun könne man wieder neue Exporte in den Iran versichern, erläuterte Egap-Generaldirektor Jan Procházka. Vor einem Jahr waren die Sanktionen gegen den Iran gelockert worden. Von Januar bis November 2016 hat sich der Umfang des tschechisch-iranischen Handels bereits um 45 Prozent erhöht. Er lag bei 1,2 Milliarden Kronen (gut 44 Millionen Euro).

Premier Sobotka: Derzeit keine Informationen über Bedrohung für Tschechien 12-01-2017 14:23 | Till Janzer Laut Premier Bohuslav Sobotka (Sozialdemokraten) bestehen derzeit keine Informationen darüber, dass die Sicherheit in Tschechien gefährdet sei. Dies teilte Sobotka am Donnerstag nach einem Treffen mit Innenminister Milan Chovanec (Sozialdemokraten) und den Leitern der Nachrichtendienste mit. Die Sicherheitskräfte würden „mit maximalem Einsatz arbeiten“, sagte der Regierungschef. Es gebe aber keine neuen Informationen, die auf eine Gefahr für Tschechien hinweisen würden. Das Treffen war eine Reaktion auf eine Aussage von Staatspräsident Miloš Zeman. Dieser hatte am Mittwoch in einem Interview für den Tschechischen Rundfunk eine nachrichtendienstliche Information über einen möglichen Terror-Verdächtigen bekanntgegeben.

Das Wetter am Freitag, 13. Januar 12-01-2017 14:04 | Till Janzer Am Freitag ist es in Tschechien meist stark bewölkt mit Schneefall. In den Niederungen zunächst jedoch Regen oder Schneeregen, dort besteht die Gefahr von überfrierender Nässe. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 1 bis 5 Grad Celsius. Im Laufe des Tages wird es kälter. In Lagen um 1000 Meter werden maximal -4 Grad Celsius erreicht.

Telička als stellvertretender Vorsitzender des Europaparlaments vorgeschlagen 12-01-2017 13:58 | Till Janzer Der Tscheche Pavel Telička könnte stellvertretender Vorsitzender des Europaparlaments werden. Die Fraktion der Liberalen hat ihn und den bisherigen stellvertretenden Vorsitzenden Alexander Lambsdorff für dieses Amt vorgeschlagen. Dies sagte Telička am Donnerstag der Presseagentur ČTK. Das Parlament in Straßburg hat insgesamt 14 stellvertretende Vorsitzende. Dreimal haben bereits Tschechen diese Funktion ausgeübt.



Pavel Telička leitete früher das Verhandlungsteam für den EU-Beitritt. 2004 wurde er für kurze Zeit der erste EU-Kommissar aus Tschechien. Danach war er bis zur Wahl ins Europaparlament im Jahr 2014 vor allem als Unternehmer tätig.

Politiker: Zeman diskreditiert Tschechien bei ausländischen Nachrichtendiensten 12-01-2017 12:52 aktualisiert | Till Janzer Politiker von Regierung und Opposition haben Präsident Miloš Zeman kritisiert, weil er am Mittwoch in einem Interview für den Tschechischen Rundfunk nachrichtendienstliche Informationen bekanntgegeben hat. Es drohe, dass die Verbündeten ihre Erkenntnisse in Zukunft nicht mehr an Tschechien weitergeben, mahnte Premier Bohuslav Sobotka (Sozialdemokraten). Zeman hatte gesagt, dass sich in Tschechien eine Person aus Nordafrika aufhalte, die der Zusammenarbeit mit islamistischen Terrormilizen verdächtigt werde. Der Abgeordnete Daniel Korte von der oppositionellen Top 09 erklärte, Zeman sei vermutlich nicht imstande, die Folgen seiner Worte und Taten einzuschätzen.