Handball: Jícha plant Abschiedsspiel in Pilsen

Der ehemalige tschechische Welthandballer Filip Jícha will sein allerletztes Spiel in seiner Heimatstadt Plzeň / Pilsen bestreiten. Er habe praktisch eine Weltauswahl dazu eingeladen, sagte der frühere Bundesligaspieler am Freitag gegenüber dem Tschechischen Rundfunk. Die Begegnung soll am 16. Juni im Pilsner Eisstadion stattfinden.

Jícha kehrt im Sommer zu seinem langjährigen Verein THW Kiel zurück und wird dort Co-Trainer. Vergangene Woche kündigte der 35-Jährige an, wohl schon 2019 Nachfolger des Kieler Chefcoachs Alfred Gislason zu werden.