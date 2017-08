Der ehemalige beste Handballspieler der Welt Filip Jícha wird nicht mehr für den FC Barcelona auflaufen. Das gab der 35-jährige Tscheche am Donnerstagabend auf seiner Facebookseite bekannt. Er gehöre nicht mehr zur Mannschaft des FC Barcelona für die nächste Saison, so der ehemalige tschechische Nationalspieler. Er wünsche der Mannschaft viel Erfolg, bemerkte Jícha. Die Trennung begründete er mit Verletzungsproblemen aus der letzten Zeit: "Aufgrund meiner Verletzungen, vor allem am Schambein und nach meiner Knie-Operation, war es mir nicht mehr möglich, auf mein altes Level zu kommen, dass ich mir gewünscht habe." Jícha wollte nach seinem Wechsel vom THW Kiel nach Barcelona an seine guten Leistungen aus der Bundesliga anknüpfen. Dies ist ihm in Spanien nicht gelungen. Er sei sehr traurig darüber, aber wisse, dass dies auch Teil des Lebens eines professionellen Sportlers sei, hieß es in einer Erklärung, die der Handballer veröffentlichte.