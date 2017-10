Handball: Jícha beendet Sportkarriere

Der ehemalige beste Handballspieler der Welt Filip Jícha hat seine Profisportkarriere beendet. Der Grund sind gesundheitliche Probleme, wegen denen er im Sommer dieses Jahres den spanischen Top-Klub FC Barcelona verließ. Der 35-jährige Jícha informierte über seine Entscheidung am Montag auf einer Presskonferenz in Prag. Jícha sagte, er werde auch weiterhin mit seiner Familie in Barcelona leben. In der Zukunft möchte er als Trainer arbeiten.

Jícha begann mit dem Handball in Pilsen, dann wechselte er zum Dukla Prag

und später zum TSV St. Otmar St. Gallen in der Schweiz. Ab der Saison 2005/2006 spielte er beim TBV Lemgo, in den Jahren 2007 bis 2015 war er beim THW Kiel unter Vertrag. Im Sommer 2015 wechselte er zum FC Barcelona. Als erster tschechischer Spieler gewann er 2010 mit dem THW Kiel die Champions League. 2010 ist er zum besten Handballer der Welt gewählt worden.