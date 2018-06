Hamáček will von Babiš Namen der Minister für Ano-Partei erfahren

Der Vorsitzende der Sozialdemokraten Jan Hamáček will beim Treffen mit Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) die Namen der Minister erfahren, die die Ano-Partei für die Ministerposten in der gemeinsamen Regierung nominiert. Das sagte der Parteichef am Montag. Er erinnerte zudem daran, dass Babiš im Voraus darüber wusste, dass die Sozialdemokraten den Europaabgeordneten Miroslav Poche für den Außenministerposten nominieren. Hamáček forderte darum zur Einhaltung der Vereinbarungen auf.

Babiš äußerte sich kritisch zur Poches Nominierung kurz nach der Veröffentlichung der Ergebnisse des Referendums, in dem die Mitglieder der Sozialdemokratischen Partei der Entstehung eines Minderheitskabinetts mit der Ano-Partei zugestimmt haben, die von den Kommunisten toleriert wird.