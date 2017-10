Halbfinalistin Plíšková verliert bei Tennis-WM gegen Ostapenko

Die Weltranglisten-Dritte Karolína Plíškova hat die Gruppenphase bei der Tennis-WM in Singapur mit einer überraschend klaren Niederlage beendet. Die 25 Jahre alte Tschechin unterlag am Donnerstag French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko aus Lettland 3:6, 1:6. Nach zwei Siegen gegen die US-Amerikanerin Venus Williams und die spanische Wimbledon-Gewinnerin Garbińe Muguruza hatte Plíšková bereits zuvor den Einzug ins Halbfinale des Saisonabschlusses der acht besten Profis sicher. Ostapenko ist dagegen bei den WTA Finals trotz ihres ersten Siegs in der Weißen Gruppe ausgeschieden.