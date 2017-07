Am Dienstag rocken die US-amerikanischen Kultrocker von Guns N’Roses den ehemaligen Flughafen Prag-Letňany. Das Konzert ist dabei Teil der Not In This Lifetime Tour durch Europa und Nordamerika. Die Formation Guns N’Roses ist in 1985 um den Sänger Axl Rose und den Gitarristen Slash entstanden und wurde schnell zu einer Legende des amerikanischen Rock. Das letzte Mal traten die Rocker 2010 in Prag auf.