Im Kreuzgang der Michaelskirche in Olomouc / Olmütz wird am Sonntag die Exposition mit der größten Weihnachtskrippe der Mährischen Walachei eröffnet. Das Schnitzwerk zählt über 320 Figuren aus Lindenholz, es zeigt das Leben in der Walachei-Gemeinde Lidečko vor 50 Jahren.

Der Schöpfer der Krippe ist der 78-jährige Alois Zádrapa, für sein sechs Meter hohes Monument benötigte er mehrere Jahre. Die Weihnachtskrippe ist das Schmuckstück des diesjährigen Festivals der Weihnachtsmusik in Olmütz.