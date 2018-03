Grippe-Epidemie hat in Tschechien schon 50 Todesfälle gefordert

Die Anzahl der Grippe-Erkrankten in Tschechien ist in dieser Woche leicht zurückgegangen. Dennoch sind die Auswirkungen der Grippe-Epidemie im Land schon jetzt sehr hoch. Vom Beginn der Grippesaison bis Ende Februar sind 50 Menschen an der Krankheit gestorben. Allein 23 Todesfälle wurden im Kreis Südböhmen registriert, ein Dutzend wurden seit Herbst in Prag gezählt.

Die neuesten Zahlen kamen am Freitag aus dem Kreis Südmähren. Hier sind seit Ausbruch der Grippe schon sechs Menschen an der Krankheit gestorben. Weitere 30 Patienten werden mit ernsthaften Problemen in Krankenhäusern notversorgt, sagte die Chefhygienikerin der Region der Nachrichtenagentur ČTK. Wegen erhöhter Ansteckungsgefahr haben viele Krankenhäuser in diesem Jahr schon mehrfach die Besuche von Patienten ausgesetzt.